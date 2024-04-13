Немцы поймали «ядерного Фантомаса» 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

13.04.2024, 17:11

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Чем-то на Медведева похож.

У призывавшего нанести ядерный удар по Европе российского «политолога» Сергея Караганова, в дополнение к итальянской квартире обнаружили еще и немецкую. Первая была в Венеции, вторая в Берлине. Опять в гостях у НАТО... Как же так, Сергей?

Караганов под европейскими санкциями. Европа ему больше «не светит». Теперь бдительные немцы закрыли Караганову возможность получать доход от его берлинской квартиры. Утверждается, что ранее Караганов зарабатывал по 850 евро в месяц.

Узнав, что против него готовятся санкции, «ядерный Фантомас» пытался «подарить» квартиру своей жене, но немцы не дали этого сделать. «Не удалась твоя хитрость обезьянья», - говорил герой Бельмондо в известном фильме. Теперь история выплыла наружу.

Очередной скандальный эпизод с участием путинского «патриота» из обслуги. Поносить НАТО, имея недвижимость в странах НАТО. А раз к недвижимости не пускают, можно призывать к ядерному удару? Чем-то на Медведева похоже.

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