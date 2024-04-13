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Российский Нальчик ушел под воду из-за проливных дождей и града

10
  • 13.04.2024, 18:59
  • 10,288
Российский Нальчик ушел под воду из-за проливных дождей и града

«Как будто апокалипсис».

Улицы российского Нальчика (столица Кабардино-Балкарии) ушли под воду из-за проливных дождей и града.

Об этом сообщают российские СМИ.

Улицы Нальчика оказались затоплены после сильнейших ливней с градом. Из-за непогоды пришлось прервать футбольный матч в рамках первенства Второй лиги.

«Вот такая ужасная картина в Нальчике сейчас, лежит град, как слой снега, по улицам города текут буйные реки... Как будто апокалипсис», — поделились местные жители.

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