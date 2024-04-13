Стала известна история первого смертельного выстрела ВСУ в войне против России 3 13.04.2024, 19:39

5,098

Ровно 10 лет украинский лейтенант проявил экстраординарные лидерские качества.

10 лет назад война с Россией перестала быть односторонней. В этот день ВСУ сделали первый выстрел в войне против РФ и ликвидировали первых вражеских наемников. Историю этого выстрела рассказал главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Первый выстрел ВСУ прозвучал 13 апреля 2014 года недалеко от города Славянск Донецкой области. В тот день командир роты 80-й аэромобильной бригады ВСУ старший лейтенант Вадим Сухаревский отдал первый в истории Украины боевой приказ открыть огонь по наемникам российского диверсионного отряда полковника ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова). Диверсанты атаковали совещание руководителей СБУ. От вражеских пуль погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко. Еще двое офицеров Службы безопасности получили ранения. Рядом с местом происшествия находились в БТРах десантники, которыми командовал лейтенант Сухаревский.

В одном из этих бронетранспортеров в тот момент находился командир 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Виктор Копачинский. Он перед этим дал приказ десантникам разрядить оружие, отсоединить магазины с АК и запретил открывать огонь при любых обстоятельствах без его личной команды.

Когда начался бой, подполковник, по словам Бутусова, не отдавал приказ открывать огонь. Тогда лейтенант Вадим Сухаревский взял ответственность на себя и сознательно нарушил приказ комбрига. Он дал отдал первый исторический боевой приказ ВСУ:

«Хули ты смотришь — *баш!», — сказал Сухаревский.

Приказ выполнил оператор-наводчик БТР солдат Николай Лавренчук. Именно он первым зарядил пулемет и открыл открыл огонь на поражение в войне против РФ. Диверсанты Гиркина после нескольких автоматных очередей начали разбегаться. Как сообщали российские источники, два человека из группы были ликвидированы, еще трое получили ранения.

«Когда начался бой, я был на своем месте в БТР-80 №137. Согласно приказу полковника Копачинского мой пулемет был разряжен, и я не мог открыть огонь сразу. Сухаревский отдал приказ, кричал по рации, поэтому я очень быстро начал заряжать, у меня все было подготовлено, старался быстрее. Я видел, что по нам ведут огонь из «зеленки» неподалеку. Поэтому я дал предупредительный выстрел, а затем выпустил несколько очередей прицельных. Противник сразу прекратил стрелять, бой быстро закончился», — рассказал Николай Лавренчук.

Приказ Сухаревского спас жизнь группе офицеров и генералов СБУ.

Что случилось с героями истории

Лейтенант Вадим Сухаревский стал полковником, заместителем главнокомандующего ВСУ, командующим Сил беспилотных систем.

Экс-комбриг 80-й бригады Виктор Копачинский сейчас не служит в армии, он занимает должность начальника службы Главного управления Национальной гвардии.

Николай Лавренчук стал Народным Героем Украины, с первых дней полномасштабного вторжения находился в рядах 80-й бригады. В боях он получил тяжелые ранения руки и ноги, но подлечившись вернулся на фронт. Сегодня Лавренчук занимается рекрутингом в 95-й десантно-штурмовой бригаде.