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FT: США надавили на Китай, Турцию и СА, чтобы предотвратить нападение Ирана на Израиль

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  • 13.04.2024, 19:51
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FT: США надавили на Китай, Турцию и СА, чтобы предотвратить нападение Ирана на Израиль

Что именно сделал Вашингтон?

США на фоне угрозы нападения Ирана на Израиль подвергли дипломатической «обработке» Китай, Турцию и Саудовскую Аравию, прося эти страны уговорить Тегеран отказаться от атаки на израильскую территорию.

Об этом пишет FT.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.

Кроме того, американская сторона проводит работу с европейскими союзниками, которые также должны передать четкий сигнал Ирану, что нападение на Израиль не будет в интересах ни Тегерана, ни ближневосточного региона, ни всего мира в целом.

В этих разговорах США проинформировали союзников о неизбежности ответных мер Ирана после израильской атаки на объект в Дамаске, в ходе которой погибло несколько высокопоставленных иранских командиров.

По мнению американских властей, прямое нападение Ирана на Израиль спровоцирует значительную эскалацию боевых действий на Ближнем Востоке.

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