В Украине придумали, как ускорить разработку нового оружия 13.04.2024, 22:59

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Андрей Лебеденко

Фото: Суспільне Новини/Олександр Сова

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В Украине запустят проект «Железный полигон» - новую, упрощенную систему оценки и испытания новых образцов оружия. Это должно ускорить разработку оружия и его поставки армии, рассказал «Суспільному» заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Лебеденко.

По его словам, проект запускают в сотрудничестве ВСУ и Министерство стратегической промышленности. Основная цель проекта заключается в том, чтобы поддержать украинских разработчиков оружия, которых на самом деле очень много.

«Мы хотим создать этот полигон, который позволит производителю получить доступ к профессиональной оценке его изделия, направить его методологией всех испытаний, обеспечить площадкой и соответствующими средствами для оценки характеристик тех или иных средств, оказать помощь в оформлении документов», - пояснил Лебеденко.

Как отметил полковник, старая система является более сложной, требует больше процедур, а доступ производителей к испытательным полигонам затруднен.

Проект «Железный полигон» будет сосредоточен на трех направлениях - роботизированные системы, беспилотники и системы РЭБ.

Заработать проект должен уже через месяц.

«Любой производитель на любой стадии производства его образца имеет возможность обратиться в ВСУ и получить время и дату, когда он сможет прибыть [на полигон] со своим образцом», - объясняет Лебеденко.