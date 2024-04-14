Армия Израиля сбила 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном 14.04.2024, 8:48

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120 из них были баллистическими.

Утром в воскресенье, 14 апреля, пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари подвел итоги ночной иранской атаки. По его словам, перехвачены 99 процентов ракет и беспилотников, запущенных Ираном. «Это грандиозный успех», — сказал он.

Из 130 крылатых ракет ни одна так и не смогла вторгнуться в воздушное пространство Израиля, все беспилотники также перехвачены. Из 120 баллистических ракет считанные единицы попали в базу ВВС «Неватим», которая была одной из целей атаки. Она функционирует, несмотря на ущерб, а нанесенные повреждения незначительны.

Хагари подчеркнул, что указания Командования тыла остаются в силе: отменены все занятия в учебных учреждениях, все экскурсии и массовые мероприятия с участием более тысячи человек.