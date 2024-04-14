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СМИ: На борту судна, захваченного иранским спецназом, находятся граждане РФ

  • 14.04.2024, 9:47
  • 1,320
СМИ: На борту судна, захваченного иранским спецназом, находятся граждане РФ

Корабль захватили в Ормузском проливе.

Судно MSC Aries, принадлежащее миллиардеру из Израиля, следовало под португальским флагом из ОАЭ в Индию — Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил его в Ормузском проливе.

На борту судна находились 25 членов экипажа. Провластный Telegram-канал SHOT утверждает, что среди них — моряки из Приморского края РФ.

Судно MSC Aries, как сообщают СМИ, принадлежит лондонской компании Zodiac Maritime, которая является частью Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

Напомним, что сегодня ночью Иран начал массированную атаку на Израиль.

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