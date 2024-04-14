Израильский международный аэропорт в Тель-Авиве возобновил работу 14.04.2024, 11:20

Расписание части рейсов изменится.

Управление аэропортов Израиля заявило, что в соответствии с инструкциями системы безопасности, начиная с 07:30 утра, воздушное пространство Израиля открыто и международный аэропорт Израиля в Тель-Авиве возобновил работу.

Об этом сообщает израильское издание «Детали».

Вместе с тем, ожидается, что расписание части рейсов из Тель-Авива изменится. Пассажирам рекомендуется уточнять у авиакомпаний и на сайте аэропорта новое время рейсов до прибытия в аэропорт. Внутренние аэропорты будут открыты в течение дня.

Авиакомпании Air France и KLM, объединенные в группу Air France-KLM, объявили, что в свете сложившейся в последние сутки ситуации с безопасностью в Израиле группа вынуждена приостановить авиарейсы в Израиль. Рейсы Air France в воскресенье и понедельник в Израиль и обратно отменены. Отменены и воскресные рейсы KLM в Израиль и обратно.

Ранее авиакомпания «Эль Аль» сообщила, что в связи с закрытием воздушного пространства Израиля самолеты компании, вылетевшие из Бангкока, вернулись в Таиланд. Расписание остальных ночных рейсов изменено или же рейсы отложены до нового уведомления. «Эль Аль» ввела режим облегченной отмены билетов и перерегистрации на другие рейсы.

Об изменении или отмене рейсов сообщают также израильские авиакомпании «Аркиа» и «Исраэйр». Запланированные на сегодня, 14 апреля внутренние авиарейсы полностью отменены.