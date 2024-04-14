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Сырский раскрыл планы РФ по захвату Часова Яра

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  • 14.04.2024, 13:04
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Сырский раскрыл планы РФ по захвату Часова Яра

Оккупационным войскам установили дедлайн.

Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, пытаясь захватить новые украинские территории. ВС РФ получили несколько задач, которые будут пытаться реализовать в ближайшем будущем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из важнейших и опасных направлений, после чего на своей странице в социальной сети Facebook поделился подробностями об этом.

По его словам, сейчас противник сосредоточил свои усилия на нескольких задачах:

прорыв обороны западнее Бахмута;

выход к каналу Северский Донец;

захват населенного пункта Часов Яр;

создание условия для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

Всего этого противник не может добиться, ведь ему мешает героическая оборона украинских бригад, которые буквально «вгрызлись в землю» и сдерживают ВС РФ.

«Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая», — написал Александр Сырский.

Исходя из этого, продолжает Главнокомандующий ВСУ, было принято существенно усилить на этом направлении бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

За два дня работы на фронте Александр Сырский сделал вывод, что необходимо значительно повысить качество подготовки защитников, в том числе и морально-психологической. Также будут предприняты шаги для наращивания численности высокотехнологичных БПЛА разного назначения с подготовленными операторами, а еще повысится качество проведения действий, которые снизят боевой потенциал ВС РФ.

«Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов», — подытожил Александр Сырский.

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