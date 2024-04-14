Сырский раскрыл планы РФ по захвату Часова Яра 4 14.04.2024, 13:04

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Оккупационным войскам установили дедлайн.

Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, пытаясь захватить новые украинские территории. ВС РФ получили несколько задач, которые будут пытаться реализовать в ближайшем будущем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из важнейших и опасных направлений, после чего на своей странице в социальной сети Facebook поделился подробностями об этом.

По его словам, сейчас противник сосредоточил свои усилия на нескольких задачах:

прорыв обороны западнее Бахмута;

выход к каналу Северский Донец;

захват населенного пункта Часов Яр;

создание условия для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

Всего этого противник не может добиться, ведь ему мешает героическая оборона украинских бригад, которые буквально «вгрызлись в землю» и сдерживают ВС РФ.

«Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая», — написал Александр Сырский.

Исходя из этого, продолжает Главнокомандующий ВСУ, было принято существенно усилить на этом направлении бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

За два дня работы на фронте Александр Сырский сделал вывод, что необходимо значительно повысить качество подготовки защитников, в том числе и морально-психологической. Также будут предприняты шаги для наращивания численности высокотехнологичных БПЛА разного назначения с подготовленными операторами, а еще повысится качество проведения действий, которые снизят боевой потенциал ВС РФ.

«Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов», — подытожил Александр Сырский.