Как происходила атака Ирана на Израиль: NYT узнала подробности 14.04.2024, 13:59

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Пуски ракет производились не только с иранской территории.

Иран в ходе ночной атаки на Израиль запустил в его сторону 185 беспилотников и 36 крылатых ракет, сообщает The New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.

Помимо того, было выпущено 110 ракет класса «земля — земля».

По данным газеты, большая часть запусков была произведена из Ирана, какая-то — из Ирака и Йемена.

Позднее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что ракеты и дроны запускали из этих стран, а также из Сирии.

Он сообщил, что американским силам удалось перехватить десятки снарядов (по данным CNN — более 70 дронов и как минимум три баллистические ракеты).

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Израиль при помощи американских военных сбил почти все ракеты и дроны.

В армии обороны Израиля ЦАХАЛ ранее сообщили, что Тегеран выпустил более 200 снарядов, большинство из которых сбили за пределами страны. Агентство Mehr писало, что Иран задействовал в том числе дроны-камикадзе Shahed-136.

CNN со ссылкой на двух американских чиновников передает, что к утру 14 апреля волна ударов Ирана постепенно пошла на спад. Всего атака длилась более пяти часов. Ночью к Тегерану присоединились поддерживаемые им йеменские хуситы и ливанская «Хезболла». С территории Ливана по Израилю было запущено более 55 ракет, сообщает телеканал.