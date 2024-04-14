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В Тегеране началась паника перед ударом возмездия Израиля

  • 14.04.2024, 14:31
  • 2,600
В Тегеране началась паника перед ударом возмездия Израиля

На заправках — огромные очереди.

В Тегеране царят панические настроения из-за обострения конфликта с Израилем. На заправках иранской столицы и других крупных городов огромные очереди, сообщает dialog.ua.

Ночью Иран вместе с союзниками нанес массированный дроново-ракетный удар по Израилю.

Сторонники КСИР в Тегеране и других крупных населенных пунктах очень радовались атаке и даже устроили праздничные шествия с песнями и плясками, выкрикивая лозунги об уничтожении Израиля.

Более думающая часть иранского общества бросилась на заправки покупать запасы топлива. У АЗС скопились огромные очереди.

А тем временем в Израиле уже начали готовить ответ Ирану на атаку. СМИ утверждают, что правительство примет решение по поводу удара уже сегодня, 14 апреля.

По данным The New York Times, операция возмездия Израиля будет осуществлена в течение 48 часов.

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