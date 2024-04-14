В Тегеране началась паника перед ударом возмездия Израиля 14.04.2024, 14:31

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На заправках — огромные очереди.

В Тегеране царят панические настроения из-за обострения конфликта с Израилем. На заправках иранской столицы и других крупных городов огромные очереди, сообщает dialog.ua.

Ночью Иран вместе с союзниками нанес массированный дроново-ракетный удар по Израилю.

Сторонники КСИР в Тегеране и других крупных населенных пунктах очень радовались атаке и даже устроили праздничные шествия с песнями и плясками, выкрикивая лозунги об уничтожении Израиля.

Чомусь в ірані почали шикуватись

черги на заправки. А що так?

Подробиці атаки ірану на Ізраїль.

Pour une raison quelconque, des files d'attente devant les stations-service ont commencé à s'aligner en Iran. Et alors?

Détails de l'attaque iranienne contre

Israël.😁 https://t.co/6gGzjzFU4w pic.twitter.com/TEYSZkyuxv — filou (@JoelTarnawski) April 13, 2024

Более думающая часть иранского общества бросилась на заправки покупать запасы топлива. У АЗС скопились огромные очереди.

А тем временем в Израиле уже начали готовить ответ Ирану на атаку. СМИ утверждают, что правительство примет решение по поводу удара уже сегодня, 14 апреля.

По данным The New York Times, операция возмездия Израиля будет осуществлена в течение 48 часов.