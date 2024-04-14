Израиль ударил по большому объекту «Хезболлы» для производства оружия 14.04.2024, 14:56

В ЦАХАЛ раскрыли подробности.

ЦАХАЛ ударил по большому объекту Хезболлы по производству оружия в Ливане. Это случилось после того, как стало известно, что удары по Израилю наносились не только из Ирана, но и из Ливана, Ирака, Йемена.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Недавно в ответ на обстрелы, выпущенные в сторону северного Израиля в течение ночи, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по значительному объекту по производству оружия Хезболлы в районе Наби-Чит, глубоко в Ливане», - говорится в сообщении.

Удар Ирана по Израилю

Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет, начиная с вечера 13 апреля.

Сообщалось, что «десятки ракет» были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары осуществлялись из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Отметим, что Израиль уже планирует «серьезный ответ» на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками.