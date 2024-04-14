СМИ рассказали, когда ВСУ уничтожат Крымский мост 6 14.04.2024, 15:46

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Появился план освобождения полуострова.

Украина уничтожит Крымский мост до средины лета, сообщает британское издание The sun со ссылкой на украинских чиновников.

Издание пишет, что для атаки понадобятся 20-40 ракет Storm Shadow, F-16 и морские беспилотники.

Также издание показало план освобождения Крыма.

Ранее британское издание The Guardian со ссылкой на украинскую разведку писало, что ГУР готовит третью атаку на мост после двух предыдущих попыток взорвать его, заявляя, что его разрушение «неизбежно».

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил The Guardian один из чиновников, добавив, что у главы ГУР Кирилла Буданова уже есть «большая часть средств для достижения этой цели».