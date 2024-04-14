Более 50 процентов молодых французов готовы воевать в Украине против России 2 14.04.2024, 16:25

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Результаты опроса.

Каждый второй гражданин Франции в возрасте от 18 до 25 лет готов поехать воевать в Украину, чтобы защитить свою страну. Об этом свидетельствует опрос организации Ipsos по заказу министерства вооруженных сил Франции, пишет 20minutes.

По данным опроса, молодые французы демонстрируют «обновленный патриотизм», проявляя готовность защитить страну в случае конфликта даже за пределами Франции.

51% опрошенных готовы вступить в войну в Украине, чтобы защищать Францию. Из них 17% ответили «абсолютно да» и 34% — «да, возможно».

Также 57% опрошенных готовы готовности пойти воевать под флагами Франции в случае войны без упоминания конкретной страны.

Опрос показал, что почти треть молодых французов (31%) высказались за размещение французских войск в Украине.

Опрос IPSOS проводили в 2023 году — еще до того, как в феврале 2024-го Эмманюэль Макрон допустил размещение французских войск в Украине. Были опрошены 2300 французских мужчин и женщин в возрасте от 18 до 25 лет.