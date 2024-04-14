Политолог: Новый «мирный план» — не Эрдогана, а Абрамовича 14.04.2024, 17:03

Он думает, что со временем Путина не будет.

Вероятный проект нового договора выглядит довольно пророссийским и предусматривает, в частности, замораживание войны по существующей линии фронта и внеблоковый статус Украины. И хотя в Офисе президента сказали, что СМИ распространяют российскую дезинформацию, эксперты предполагают, что таких «мирных планов» будет все больше в первом полугодии 2024-го.

Кто на самом деле автор документа и кому он выгоден, политолог Владимир Фесенко рассказал в эфире Radio NV.

Во-первых, я не верю, что это план Эрдогана. Если бы это был план Эрдогана, то Эрдоган бы его сам озвучил, лично. Чего скрывать? Зачем делать сливы и где? Я напомню, где появился слив об этом так называемом плане — турецкий или план Эрдогана.

Причем наши почему-то назвали это «планом Эрдогана». На каком основании? Наши иногда сами подыгрывают российской пропаганде, когда начинают использовать терминологию, которая не соответствует нашим интересам.

Турция знает об этом плане, но представитель МИД Турции сказал, что сейчас возможность, вероятность мирных соглашений между Россией и Украиной почти равна нулю. Он не подтвердил и не опроверг информацию об этом плане.

Но этот план появился в российском издании. Оппозиционном, кстати, издании. Я как человек, который немножко разбирается в этих вопросах, это могу утверждать. Я не разделяю мнение, что все, что на русском языке, все это Кремль. Это огромное упрощение, которое не соответствует действительности, и нас заводит в тупик, кстати, тоже.

Но это появилось в российском издании со ссылкой на источник, который связан был с переговорами в Стамбуле. Для меня это ответ.

На мой взгляд, с высокой вероятностью, это план [российского олигарха Романа] Абрамовича, который был причастен к стамбульским переговорам, который активно занимается миротворческими переговорами между Россией и Украиной еще с первых дней войны. И думаю, что и сейчас.

Это его план, который он продвигает и в Кремле, и поэтому [спикер диктатора Дмитрий] Песков делает заявления. Но давайте дождемся, что скажет сам Путин.

На мой взгляд, сейчас Россия не согласится ни на какие компромиссы. Россия сейчас делает все и уже пытается соответствующим образом действовать, чтобы взять реванш. Она не будет сейчас идти ни на какие заморозки, ни на какие компромиссы с Украиной.

Они не будут ждать 2040 года. (В документе предусматриваются обязательства провести референдумы в 2040 году: общеукраинский по внешнеполитическому курсу страны, а также референдумы под международным контролем на всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны РФ — Ред.) Это тоже, кстати, подтверждает, что это не путинский план.

А план именно Абрамовича — отложить [решение конфликта] на 15 лет, а там, возможно, Путина не будет, других фигурантов; легче будет договориться, легче будет нам согласиться на то, что через псевдореферендумы на оккупированных территориях, надо будет признать, что это уже не наше. Вот на что направлен этот так называемый план.

Но Россия ничего не собирается нам отдавать. И сейчас они хотят взять реванш. Они хотят принудить нас к миру на своих условиях, а не к каким-то компромиссам с нами, с американцами.

На мой взгляд, если и придется когда-то договариваться о чем-то, только о прекращении огня и об обмене пленными. И все. По другим вопросам договориться практически невозможно. По статусу оккупированных территорий точно. Здесь компромисс невозможен даже в теории.

Поэтому я скептически отношусь к этому так называемому плану. Но Абрамович его, похоже, активно продвигает, в частности, на Западе. В этой публикации говорится о том, что приобщают к этому плану европейских политиков. Поскольку один из пунктов касается США — восстановление договоренности между США и Россией по ограничению стратегических наступательных вооружений, значит, и в Штатах он будет продвигаться.

И я думаю, это сделано под Глобальный саммит мира. Уже есть дата — середина июня. Думаю, что в тот период будет всплеск [подобных инициатив], потому что и Большая Семерка будет собираться, перед этим [лидер Китая] Си Цзиньпин приедет в Европу. Будет всплеск дипломатической активности вокруг темы Как завершить войну между Россией и Украиной?

России не будет на этом саммите. А вот Абрамович может продвигать этот так называемый мирный план через некоторые страны. Но он хочет сейчас продвинуть это через Турцию.