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Выпущенная по Израилю ракета КСИР упала на дом в иранской деревне

  • 14.04.2024, 17:23
  • 3,964
Выпущенная по Израилю ракета КСИР упала на дом в иранской деревне

Видеофакт.

Израильский блогер Абу Али (Abu Ali Express) сообщает, что одна из ракет, выпущенных вчера «Стражами исламской революции» (КСИР) в сторону Израиля, разрушила дом в деревне в районе Шираза. К публикации прилагается фото и видеодокументация с места разрушения, пишут «Детали».

Пресс-служба премьер-министра Израиля также заявила: «Сотни иранских ракет, которые были запущены по Израилю этой ночью, были сбиты на подлете, но некоторые из них упали на иранские города. Одна из баллистических ракет упала на дом в провинции Фарс и полностью его уничтожила.»

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