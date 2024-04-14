Выпущенная по Израилю ракета КСИР упала на дом в иранской деревне 14.04.2024, 17:23

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Видеофакт.

Израильский блогер Абу Али (Abu Ali Express) сообщает, что одна из ракет, выпущенных вчера «Стражами исламской революции» (КСИР) в сторону Израиля, разрушила дом в деревне в районе Шираза. К публикации прилагается фото и видеодокументация с места разрушения, пишут «Детали».

Пресс-служба премьер-министра Израиля также заявила: «Сотни иранских ракет, которые были запущены по Израилю этой ночью, были сбиты на подлете, но некоторые из них упали на иранские города. Одна из баллистических ракет упала на дом в провинции Фарс и полностью его уничтожила.»