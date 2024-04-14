закрыть
14 апреля 2024, воскресенье, 18:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россиянам резко повысят цены на отечественное вино

3
  • 14.04.2024, 18:05
  • 1,300
Россиянам резко повысят цены на отечественное вино

Рост составит от 7 до 35%.

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» с середины мая повысит цены на свою продукцию, рост составит от 7 до 35%, сообщает РКБ.

Больше всего подорожают игристые вина географической маркировки «Империал» — на 35%, вырастут цены и на «Русское шампанское «Кошерное», а также джин и сидр от «Абрау-Дюрсо». Всего на 7% подорожают игристые вина бренда «Ведерниковъ» и «Русское шампанское».

В компании добавили, что вырастут цены и на безалкогольный сегмент — тоники, безалкогольные игристые вина и детское шампанское. Рост объясняется изменением акцизных ставок, удорожанием производства и логистическими проблемами.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», — подтвердила повышение цен директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. По ее словам, рост цен будет первым за последние два года.

По данным источников РБК, национализированный производитель вина «Кубань-Вино» также заявил о повышении цен от 1 до 35%.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину
Зачем Лукашенко срочно вызвали к Путину Владимир Цыбулько