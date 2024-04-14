Россиянам резко повысят цены на отечественное вино 3 14.04.2024, 18:05

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Рост составит от 7 до 35%.

Одна из крупнейших российских винодельческих компаний «Абрау-Дюрсо» с середины мая повысит цены на свою продукцию, рост составит от 7 до 35%, сообщает РКБ.

Больше всего подорожают игристые вина географической маркировки «Империал» — на 35%, вырастут цены и на «Русское шампанское «Кошерное», а также джин и сидр от «Абрау-Дюрсо». Всего на 7% подорожают игристые вина бренда «Ведерниковъ» и «Русское шампанское».

В компании добавили, что вырастут цены и на безалкогольный сегмент — тоники, безалкогольные игристые вина и детское шампанское. Рост объясняется изменением акцизных ставок, удорожанием производства и логистическими проблемами.

«Действительно, мы уведомили дистрибьюторов о корректировке цен», — подтвердила повышение цен директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. По ее словам, рост цен будет первым за последние два года.

По данным источников РБК, национализированный производитель вина «Кубань-Вино» также заявил о повышении цен от 1 до 35%.