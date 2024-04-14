ЦАХАЛ показал, как выглядела охота за иранскими дронами 14.04.2024, 18:59

Видео из кабины пилота.

Минувшей ночью ВВС Израиля вместе со странами-стратегическими партнерами успешно перехватили десятки воздушных угроз, направленных из Ирана в сторону израильской территории, пишет сайт «Детали».

Десятки самолетов ВВС Израиля были подняты в небо для защиты воздушного пространства страны. Истребители успешно перехватывали БПЛА и крылатые ракеты, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа и публикует видео перехватов вместе с радиопереговорами пилотов.