ЦАХАЛ показал, как выглядела охота за иранскими дронами
- 14.04.2024, 18:59
Видео из кабины пилота.
Минувшей ночью ВВС Израиля вместе со странами-стратегическими партнерами успешно перехватили десятки воздушных угроз, направленных из Ирана в сторону израильской территории, пишет сайт «Детали».
Десятки самолетов ВВС Израиля были подняты в небо для защиты воздушного пространства страны. Истребители успешно перехватывали БПЛА и крылатые ракеты, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа и публикует видео перехватов вместе с радиопереговорами пилотов.