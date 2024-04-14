У космонавтки Василевской нашли пробелы в биографии 20 14.04.2024, 19:20

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Марина Василевская

Пункт про высшее образование вызывает вопросы.

«Наша Нива» нашла пробелы в биографии у белорусской космонавтки Марины Василевской.

Cудя по базе, высшего образования у Марины нет. При том что ранее писали о строгих требованиях к первой космонавтке: «Свои заявки на полет в Беларуси подали более 3 тысяч человек. Критерии отбора кандидаток были жесткие: возраст — 25-40 лет, высшее образование по направлениям «физика», «химия», «биология», «математика», «ракетокосмическая техника». Обязательным условием было также знание английского языка».

В том, что бортпроводница действительно хорошо знает английский, можно не сомневаться. А вот пункт про высшее образование вызывает вопросы.

Родители космонавтки в интервью «Советской Белоруссии» утверждают, что как раз в день окончания университета Марина проходила отбор в стюардессы. Однако название вуза или хотя бы специальность, по которой училась их дочь, почему-то не называют. Интервью с какими-то университетскими знакомыми Василевской тоже нет.