Украинские дроны могли поразить редкий российский самолет-амфибию 1 14.04.2024, 19:30

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Это маленькая победа растущей ударной группировки БПЛА Украины.

Украина 5 апреля нанесла удары по трем российским авиабазам беспилотниками дальнего радиуса действия. Атакам подверглись базы в Ейске, Курске и Энгельс-2 - соответственно в 100, 200 и 400 милях от линии фронта на Украине.

Издание Forbes пишет, что украинское разведывательное управление отчиталось о повреждении или возможно об уничтожении семи российских военных самолетов. Украинский Центр оборонных стратегий насчитал восемь уничтоженных российских самолетов и восемь поврежденных.

При этом спутниковые снимки подтверждают только один поврежденный самолет, и это редкая летающая лодка Бе-200 с реактивным двигателем. Новый транспортный и поисково-спасательный самолет, который может запускаться и садиться на воду, перевозя при этом тонны груза.

По крайней мере, некоторые из беспилотников, поразивших Ейск взорвались на перроне на северо-восточной окраине базы. Там российский флот припарковал несколько своих самолетов, включая турбовинтовые и реактивные транспортники, пару истребителей-бомбардировщиков «Сухой» и один из 30-тонных двухместных самолетов Бе-200.

На спутниковых снимках Planet Labs, сделанных после налета беспилотников, запечатлены повреждения Бе-200, в том числе отсутствующая панель крыла и утечка топлива.

Российский флот получил свой первый Бе-200 всего четыре года назад и, по сообщениям, имеет на вооружении три самолета, дополняющих быстро сокращающийся флот очень старых винтовых амфибий Бе-12.

Возможно, поврежденный Бе-200 можно починить, а может быть, его спишут. В любом случае, это маленькая победа растущей ударной группировки беспилотников Украины.

Следует отметить, что Бе-200 может и не быть военно-морским Бе-200. Это может быть самолет завода имени Бериева, которые держат на вооружении для испытаний.

У Бериева есть завод в Ейске, где он строит большие самолеты, включая Бе-200 и самолет раннего предупреждения о ракетном нападении А-50. После того как в начале этого года были сбиты несколько самолетов А-50, находящихся на вооружении российских ВВС, в марте украинцы нанесли удар по заводу имени Бериева - очевидно, надеясь уничтожить поврежденный А-50 на его территории.

Возможно, украинские операторы беспилотников пытались сбить Бе-200, чтобы лишить российский флот ценного поисково-транспортного средства. Также возможно, что операторы снова целились в производственные мощности завода.

Независимо от того, была ли летающая лодка целью или просто оказалась на линии огня, ее потеря - постоянная или временная - еще больше истощает сильно поредевший Черноморский флот России и поддерживающие его силы. Украинские ракетные и беспилотные рейды и диверсии повредили или уничтожили четверть крупных боевых кораблей флота и несколько его самолетов, включая одну редкую летающую лодку, которую заменить очень трудно.