Президент Израиля об атаке Ирана: Это было объявление войны 14.04.2024, 19:42

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Ицхак Герцог

фото: global look press

Страна предпримет необходимые шаги, необходимые для защиты народа.

Президент Израиля Ицхак Герцог дал интервью британской телекомпании SkyNew в связи с беспрецедентной иранской атакой на Израиль. На вопрос, как должен Израиль ответить на ракетный обстрел, Герцог ответил:

«Каждый из нас спрашивает: что бы сделали вы, если бы вы подверглись столь агрессивной атаке, какую перенесли мы вчера вечером со всех концов Ближнего Востока: нас обстреливали ракетами, в том числе баллистическими, ракетами средней и малой дальности, а также атаковали боевыми дронами».

«Это же настоящая война. По сути, это объявление войны, – продолжил президент Израиля. – Но поскольку мы находимся в напряжении, и поскольку мы способны дать необходимый ответ, а также поскольку мы стремимся к балансу в отношениях с нашими партнерами, мы взвесим все возможные варианты. И я уверен, что мы предпримем необходимые шаги, необходимые для защиты нашего народа. Мы не ищем войны, это я вам точно могу сказать».