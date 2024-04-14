«Лукашенко придется стоять на коленях перед Путиным» 5 14.04.2024, 20:17

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Украинский политолог рассказал, как остудить пыл белорусского диктатора.

Лукашенко заговорил о возможном освобождении какого-то участка Беларуси и вводе туда войск НАТО.

Зачем белорусскому диктатору понадобилось это рассказывать? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом и писателем Владимиром Цыбулько:

— Лукашенко надо постоянно держать население Беларуси в напряжении, потому что экономика просела, а особых перспектив отвязки от рынка России и доступа к цивилизованным рынкам у него нет. У него нет возможности разорвать этот санкционный круг. Поэтому Лукашенко приходится сидеть под пятой у Путина и имитировать какую-то бурную международную активность визитами в Зимбабве или Иран, ну и, соответственно, запугивать население. Больше у Лукашенко инструментов влияния, подкупа населения всякими социальными подачками, нет, но и террор тоже перестает работать.

Кроме того, в схеме, которую он озвучил, видно его тонкое понимание, за что его может держать не только Путин, но и его собственная оппозиция.

Бурный рост производства разного рода беспилотников в Украине, наличие здесь хорошей белорусской диаспоры, в том числе — и военных, создает предчувствие у Лукашенко, что если он перегнет палку в терроре своего населения, представители оппозиции могут разбить его «нефтеперерабатывающие тестикулы».

Два удара беспилотниками по нефтепереработке в Беларуси — и в стране не останется высокодоходных предприятий. Придется вставать на колени перед Путиным и клянчить деньги на поддержание какой-то социальной жизни в Беларуси.

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