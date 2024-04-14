Полет Василевской как стеб 11 Марк Дзюба

14.04.2024, 21:29

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Лукашенко все меньше понимает, что волнует современных людей.

После возвращения Марины Василевской на Землю, госпропаганда стала говорить о полете в космос «первого космонавта в истории суверенной Беларуси». Но утверждение о том, что бортпроводница «Белавиа» является космонавтом, является сильным преувеличением.

В той же России, чтобы получить звание «космонавт-исследователь», нужно отучиться несколько лет и сдать государственный экзамен. Плюс, чтобы отправиться в космос, нужно еще несколько лет готовиться к полету. Бортпроводницу же готовили впопыхах, с задачей, чтобы она на МКС ничего не натворила.

Космонавт Олег Новицкий, следивший за Василевской, говорил об этом почти прямым текстом. На встрече с Лукашенко он сказал: «Может, еще забросить вопрос, чтобы была возможность белорусам не как иностранцам, а как братьям иметь возможность участвовать в подготовке как профессионалам. А не просто как туристам на короткий полет».

А на встрече с участием Путина он отметил: «(Марина) не была обузой на станции ни в коем случае, как могло бы ожидаться от короткого полета».

О том, чем занималась Марина Василевская на МКС, нет никакой конкретики. Да и сам ее полет длился не полгода, а 14 суток.

И, как бы Россия не помогала с подготовкой Василевской, космонавтом ее там не считают. После встречи в Кремле пресс-служба Путина назвала Новицкого летчиком-космонавтом, Василевскую – бортпроводником-инструктором авиакомпании «Белавиа».

А в указе правителя РФ о присвоении госнаград она названа «белорусской участницей космического полета».

Госпропаганда практически превратила полет Василевской в стеб

Перегнули палку не только в пафосных сообщениях в госСМИ. На минских улицах додумались вывесить билборды с утверждением «космос – наш!».

Если бы не знание, что это происходило на самом деле, можно было бы подумать, что речь о фотожабах, высмеивающих заявления представителей режима.

В Беларуси нет космической инфраструктуры, единственного ее «космонавта» в суверенной истории готовили российские специалисты – о каком «покорении космоса» может идти речь?

Для справки, Марина Василевская стала представительницей примерно 48-й страны, чьи граждане побывали в космосе. Почти сразу вслед за представителями такого государства как Антигуа и Барбуда (есть такое в Карибском море).

Непонятно, что от всего этого выиграл Лукашенко

Полет белорусов в космос (Петр Климук, Владимир Коваленок, выросшая в белорусской семье Валентина Терешкова) становился событием в прошлом веке, во время освоения вселенной СССР.

Полет Василевской в формате космического туризма в XXI веке событием не мог стать и не стал – несмотря на все усилия пропаганды. Например, его не обсуждали широко в соцсетях. А по прибытию Василевской в Минск, ее встретили не ликующие толпы, а лишь небольшая группа чиновников и представителей БРСМ.

Лукашенко хотел использовать полет гражданки Беларуси в пропагандистских целях, как некое достижение выстроенной им системы, но 69-летний политик все меньше понимает, что волнует современных людей.

Более того, пытаясь поставить себе в заслугу полет Василевской в космос, он принизил участие в проекте белорусской стороны: «Путин молодец, помог. Они профинансировали подготовку и запуск. Это, я вам скажу, недешевое мероприятие. Обошлось бы в $70 млн, этот полет. Они молодцы, включили в состав своих, подготовили наших девчонок».

Переводя на простой язык, Василевская слетала в космос «на халяву».

А вот что выиграл от такого «подарка» Путин, вполне можно догадаться. Лукашенко вновь показательно представил Беларусь в качестве «младшего брата», который должен быть благодарен «старшему» за поддержку.

И, в случае чего, Путин об оказанной услуге Лукашенко непременно напомнит.

Марк Дзюба, «Салiдарнасць»