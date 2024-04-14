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«Байер Леверкузен» впервые стал чемпионом Германии по футболу

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  • 14.04.2024, 21:42
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«Байер Леверкузен» впервые стал чемпионом Германии по футболу

И прервал 11-летнюю гегемонию «Баварии».

В чемпионате Германии по футболу в воскресенье, 14 апреля, досрочно определился чемпион. Им стал клуб «Байер» из Леверкузена. В домашнем матче 29-го тура Бундеслиги «Байер» обыграл «Вердер» (Бремен) со счетом 5:0, пишет «Немецкая волна».

Гол с пенальти на 25-й минуте встречи забил нигерийский форвард «Байера» Виктор Бонифасе. Гранит Джака на 60-й минуте удвоил преимущество хозяев, Флориан Витц на 68-й минуте забил третий гол, а на 83-й и 90-й минутах он же оформил хет-трик.

После 29 матчей чемпионата команда из Леверкузена набрала 79 очков и стала недосягаемой для своих преследователей - «Баварии».

«Байер» стал чемпионом Германии по футболу впервые в своей истории и прервал серию «Баварии» из 11 чемпионств подряд.

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