Шойгу снимает с должностей командиров, которые ведут бои на Юге Украины 1 15.04.2024, 8:26

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Аркадий Марзоев

ISW озвучил причину.

На выходных, 13 и 14 апреля, российские военные блогеры сообщили о том, что МО РФ сняло с должности командующего 18-й армией Аркадия Марзоева. Аналитики из Института изучения войны (ISW) решили проанализировать ситуацию в армии РФ.

Армия Марзоева ведет бои в районе Крынок против украинских защитников еще с осени 2023 года. Еще был отстранен от занимаемой должности командир 70-го мотополка, который ведет наступательные бои в районе Работино.

Аналитики из ISW пока не подтверждают информацию из росСМИ. Известно только, что с ноября 2023 года оккупанты не могут выбить с плацдарма в районе Крынок украинский десант.

С сентября 2023 года армия Путина также пытается вернуть под свой контроль территорию в районе Работино.

Тем временем в ВС РФ продолжается реструктуризация в ЗВО. Украинский военкор Машовец заявил, что в состав Ленинградского военного округа войдут подразделения из Белгородчины, Курщины и Брянщины. Они должны сформировать так называемую «Северную» группировку.

Войска из Московского военного округа будут отвечать за линию Купянск — Сватово — Кременная. Не исключено, что такие телодвижения со стороны Шойгу — это ответ на заявления Владимира Зеленского. Он говорил о том, что враг все же планирует в ходе нового наступления дойти до Харькова.