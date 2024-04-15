NASA показало космический корабль, который отправится на поиски внеземной жизни 15.04.2024, 9:03

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Clipper должен стартовать в октябре.

NASA показало космический корабль Clipper, который осенью должен отправиться на поиски внеземной жизни. Clipper должен стартовать в октябре и направиться к Европе, одной из многих лун Юпитера. Приборы, установленные на Clipper могут «поймать» частички жизни даже без посадки, пишет techinsider.

«Один из фундаментальных вопросов, который хочет понять NASA, заключается в том, одни ли мы в космосе?», — сказал Боб Паппалардо, научный сотрудник миссии.

«Если бы нам удалось найти жизнь в таком месте, как Европа, то это означало бы, что в нашей Солнечной системе есть два примера жизни: Земля и Европа. Это было бы очень важно для понимания того, насколько распространенной может быть жизнь во всей Вселенной», — сказал Боб Паппалардо.

Зонд стоимостью 5 миллиардов долларов в настоящее время находится в Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии, в «чистой комнате» — закрытой зоне, доступной только для людей в полностью закрытой стерильной одежде. Меры предосторожности необходимы, чтобы зонд оставался чистым от загрязнений и не занес земные микробы на Европу.

После транспортировки в Космический центр Кеннеди во Флориде, Clipper стартует на борту ракеты Spacex Falcon Heavy и начнет более чем пятилетнее путешествие, которое включает в себя пролет мимо Марса для набора скорости.

В 2031 году он должен выйти на орбиту Юпитера и Европы, где начнет детальное изучение Европы, на которой, по мнению ученых, есть подледный океан.

«У нас есть такие инструменты, как камеры, спектрометры, магнитометр и радар, чье излучение может проникать сквозь лед, отражаться от жидкой воды и возвращаться на, чтобы сказать нам, какова толщина льда и где находится жидкая вода», — говорит Паппалардо.

Руководители миссии не ожидают найти маленьких зеленых человечков, плавающих в воде — на самом деле, они даже не ищут саму жизнь, а только условия, которые могли бы ее поддерживать.

На примере экстремальных условий на Земле, таких как геотермальные источники, лишенные света и расположенные глубоко под полярной ледяной шапкой, ученые знают, что микроорганизмы могут жить практически где угодно.

А условия на Европе, которая почти такого же размера, как земная Луна, могут обеспечить аналогичную среду обитания, открывая заманчивую перспективу: мы не одиноки – даже в нашей собственной солнечной системе.

«Если спутники планет, находящихся далеко от звезд, могут поддерживать жизнь, то резко возрастет количество небесных тел и в Солнечной системы, и во всей Вселенной, где могла бы зародиться жизнь», — говорит Джордан Эванс, руководитель проекта Europa Clipper.