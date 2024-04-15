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На границе Беларуси и Украины вспыхнул пожар

  • 15.04.2024, 9:34
  • 3,382
На границе Беларуси и Украины вспыхнул пожар
иллюстративное фото

Горевший участок был труднодоступным.

Трансграничный пожар вспыхнул 14 апреля на границе Украины и Беларуси. Огонь с территории соседней страны перебросился на территорию Полесского лесхоза, сообщили в пресс-службе Минлесхоза.

«Под угрозой оказалась болотистая местность в Вильенском лесничестве. По оперативной информации, пострадало около 0,5 га», — говорится в сообщении.

Очаг возгорания обнаружили благодаря автоматизированной системе видеонаблюдения. На место прибыла лесная охрана, для ликвидации огня был задействован трактор с плугом, пожарный автомобиль. Отмечается, что горевший участок был труднодоступным.

«Чтобы потушить места перехода огня, работникам с ранцевыми огнетушителями приходилось передвигаться по воде», — добавили в Минлесхозе. Пожар локализован.

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