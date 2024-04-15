В российском Кургане звучит эвакуационная сирена 4 15.04.2024, 9:58

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Уровень воды в реке Тоболе превысил шесть метров. В городе звучит эвакуационная сирена.

По данным на 8 утра 15 апреля, уровень воды в Тоболе возле российского Кургана поднялся до 631 см, пишет ASTRA.

Вчера он достигал 491 см, за сутки вода поднялась на 140 см. Только за последние два часа уровень воды больше чем на 10 см. В Кургане проводится эвакуация. Ранее губернатор Курганской области РФ Вадим Шумков сказал, что когда уровень воды достигнет 6 метров, начнется подтопление правобережной части Тобола и низкой части левого берега.

В Томске за сутки уровень воды в реке Томь вырос почти на метр. Вчера там начало размывать насыпную дамбу у Коммунального моста. По прогнозу МЧС, уровень воды в реке Томь в Томске может превысить опасную отметку 15-17 апреля.

В Оренбурге уровень воды за сутки снизился на 18 см. К 8 утра уровень воды в реке составлял 1169 см, сообщил гидрометцентр. В городе затопленными остаются 10 656 приусадебных участков и 5503 домовладений, включая 55 многоквартирных домов.