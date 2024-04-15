Количество попыток нарушения границы Беларуси и ЕС резко возросло 6 15.04.2024, 12:21

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С начала апреля зафиксировано 3729 попыток.

За минувшие сутки, 14 апреля, страны Евросоюза остановили 227 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси (днем ранее — 292), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ статистических данных их пограничных ведомств.

Служба охраны государственной границы Литвы не зафиксировала попыток нелегального перехода (сутками ранее — аналогично).

Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 52 такие попытки (16), больше в этом году было только 17 марта — 55.

Пограничная охрана Польши за трое суток остановила 669 попыток незаконного пересечения границы с белорусской территории, в том числе, по подсчетам «Позірка», 175 за минувшие сутки (276).

Страны ЕС с начала апреля зафиксировали 3729 попыток нарушения границы из Беларуси (Польша — 3342, Латвия — 362, Литва — 25) — в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2023 года (1548), и на 8,4% больше, чем за весь прошлогодний апрель (3440).

С начала 2024 года пограничники соседних стран Евросоюза зафиксировали 8521 попытку нелегального проникновения (Польша — 7223, Латвия — 1137, Литва — 161).

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.