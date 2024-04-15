Россия отказывается от новых автобусов «МАЗ» 5 15.04.2024, 13:53

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Продажи белорусских автобусов на рынке РФ в первом квартале упали на 28%.

В марте 2024 года на российском рынке продано 79 новых автобусов Минского автомобильного завода — на 20,2% меньше, чем в том же месяце 2023-го (99). Как пишет «Позірк», об этом свидетельствуют данные агентства «АСМ-холдинг» (РФ).

За первый квартале было реализовано 226 единиц (314). Падение уровня продаж составило 28%.

Продукция Минского автозавода в прошлом месяце заняла 6‑е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты. Доля на рынке составила 3,7%.

Лидерами продаж в марте стали российские ПАЗ (1.170; +60,7% в годовом измерении), «Нефаз» (250; +85,2%) и ЛиАЗ (153; -8,4%).

За 2023 год было реализовано 925 единиц этого вида транспорта — на 11,1% меньше, чем в 2022-м (1.040). По итогам 2023-го, как и годом ранее, МАЗ занял 6-е место в соответствующем сегменте авторынка России.

На совещании по развитию промышленности 9 апреля 2024 года Александр Лукашенко заявил, что «отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству».

В Санкт-Петербурге 3 января загорелся автобус, произведенный на Минском автозаводе. По информации медиа «Фонтанка», он принадлежал компании «Домтрансавто».

По данным российских СМИ, в этом городе в прошлом году загорелось не менее 9 автобусов белорусского производства. Годом ранее зафиксировано 8 подобных случаев.

«В связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов, принято решение о приостановке эксплуатации на городской маршрутной сети 137 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ 203047). Они поступили в Петербург по контрактам 2022 года», — сообщила 2 августа 2023 года пресс-служба госпредприятия «Пассажиравтотранс».

В ответ на запрос вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова в июне 2022 года МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть «попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя».

«В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций», — пояснил чиновник.

Наличие проблемы с белорусскими автобусами косвенно признал Лукашенко, заявивший 19 сентября 2023 года на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии «качественного и своевременного обслуживания». Он предложил наладить техобслуживание на месте силами белорусских ремонтников.