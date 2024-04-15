ВСУ отбили механизированное наступление оккупантов на Бахмутском направлении

ВСУ отбили механизированное наступление оккупантов на Бахмутском направлении2
- 15.04.2024, 16:47
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И уничтожили росийскую технику стоимостью более 7,3 млн долларов.
Украинские военные не только полностью отбили механизированное наступление оккупантов под селом Ивановское на Бахмутском направлении, но и с помощью БпЛА атаковали их технику. Как сообщает телеграм-канал «СтратКом ВСУ», речь идет об:
одной БМП-3 — поражен;
двух танках Т-72Б3 стоимостью 3,5 млн долларов — поражены;
двух БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов — уничтожены;
одном БТР-82А — уничтожен.
«Стоимость пораженной техники — более 7,3 млн долларов», — подсчитали в «СтратКоме».