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ВСУ отбили механизированное наступление оккупантов на Бахмутском направлении

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  • 15.04.2024, 16:47
  • 1,644
ВСУ отбили механизированное наступление оккупантов на Бахмутском направлении

И уничтожили росийскую технику стоимостью более 7,3 млн долларов.

Украинские военные не только полностью отбили механизированное наступление оккупантов под селом Ивановское на Бахмутском направлении, но и с помощью БпЛА атаковали их технику. Как сообщает телеграм-канал «СтратКом ВСУ», речь идет об:

одной БМП-3 — поражен;

двух танках Т-72Б3 стоимостью 3,5 млн долларов — поражены;

двух БМП-2 стоимостью 150 тысяч долларов — уничтожены;

одном БТР-82А — уничтожен.

«Стоимость пораженной техники — более 7,3 млн долларов», — подсчитали в «СтратКоме».

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