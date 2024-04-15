Норвегия передаст Украине F-16 с новейшим вооружением 5 15.04.2024, 18:08

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Точное количество самолетов держат в секрете.

Норвегия передаст Украине обновленные истребители F-16, которые находятся в хорошем состоянии. Об этом 15 апреля заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде во время на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Министр Эйде рассказал, что переданные Украине истребители, возможно, будут иметь даже более дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины.

Отвечая на вопросы журналистов по числу переданных истребителей, Эйде рассказал, что «там будет значительное количество».

В то же время, на уточняющий вопрос журналистов он отказался назвать точное количество бортов, ссылаясь на то, что кроме самолетов в хорошем состоянии, будут еще самолеты, которые «можно использовать для ремонта».

- У меня есть опыт в обороне и знаю, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того, как ее оснастить. Главное еще и система вооружения, которую можно навесить на платформу, – добавил Эйде.

Он подчеркнул, что переданные Украине истребители будут иметь новейшее вооружение.