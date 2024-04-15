В Беларуси изменится порядок выплаты пенсий и пособий 3 15.04.2024, 19:44

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Уже с 1 июля.

В Беларуси с 1 июля меняется порядок выплаты пенсий и пособий. Подробнее об этом рассказал глава комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.

Новый способ выплаты белорусам пенсий и пособий связан со вступлением в силу измененного закона о социальном обслуживании.

- Изменится способ выплаты пенсий и пособий, - подчеркнул Шутько.

Изменения коснутся граждан в возрасте до 70 лет, а также инвалидов третьей группы и семей, воспитывающих детей, которые с 1 июля будут получать пенсии только через банки. При этом для людей старше 70 лет и инвалидов первой и второй группы остается вариант получения пенсий в почтовых отделениях, в том числе с доставкой на дом. Такой же способ получения выплат сохраняется для получателей детских пособий инвалидов первой и второй группы, семей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

- Доставлять пенсии и пособия на дом по всей стране будет только национальный оператор почтовой связи - «Белпочта», - пояснил чиновник.

Поэтому всем, для кого меняется порядок выплаты пенсий и пособий, следует заранее обратиться в банк для открытия базового счета, а также оформить заявление. Заявление направят в управление соцзащиты по месту начисления выплат, которые с 1 июля минчане и другие белорусы начнут получать на карту.