Россияне начали жаловаться на Беларусь из-за цемента 1 16.04.2024, 9:20

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Якобы нарушены нормы ЕАЭС.

Российский промышленный холдинг «Цемрос», занимающийся производством стройматериалов, пожаловался в ФАС РФ на нормы, введенные властями Беларуси, которые якобы ограничивают доступ компании на цементный рынок нашей страны, пишет myfin.by.

В письме «Цемрос» обращает внимание ФАС на то, что такие меры мешают российским производителям цемента участвовать в госзакупках наравне с белорусскими. Холдинг также указал, что в типовом договоре «Белорусской цементной компании» (БЦК) содержатся ограничения на работу с другими поставщиками – российская структура считает, что это не соответствует нормам ЕАЭС.

Российский производитель стройматериалов просит ФАС «провести проверку обстоятельств, инициировав в случае выявления нарушений действия, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции».

На запрос «Коммерсанта» о комментариях не ответили ни в ФАС, ни в БЦК, ни в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

При этом представитель «Цемроса» Денис Усольцев заявил, что обращением в ФАС компания пытается довести свою позицию до российских госорганов. По его словам, поставки в Беларусь осуществляет расположенное в Брянской области предприятие «Мальцовский портландцемент», а меры, введенные властями нашей страны, могут привести к остановке и консервации производства.