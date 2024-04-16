Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине 1 16.04.2024, 10:44

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Китай выступает за мирную конференцию.

Во вторник, 16 апреля, председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем, который прибыл с официальным визитом в Пекин. Встреча прошла в резиденции Дяоюйтай, сообщает РБК.

Перед встречей Шольц написал в соцсети Х, что одной из тем переговоров станет мир в Украине.

«Моя встреча с президентом Си также будет сосредоточена на том, как мы можем больше способствовать справедливому миру в Украине. Хорошо, что после моего последнего визита в Китай произошел интенсивный обмен между нашими правительствами. У нас много тем», - написал канцлер Германии.

Во время встречи с Шольцем Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за мирную конференцию, которую признают и Россия, и Украина, со справедливым обсуждением всех предложений. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«(Китай) поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов», - сказал лидер КНР.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И также говорил, что Китай выступает за проведение международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон для справедливого обсуждения всех мирных планов. Об этом он заявлял на встрече с главой МИД страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым.