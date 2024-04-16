Саша из деревни Копысь Игорь Кулей

16.04.2024, 11:02

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Сколько дворцов себе построил бывший председатель совхоза.

Ни для кого давно не секрет, что Лукашенко живет в королевской роскоши, как и каждый диктатор. Дворецкие, повара, личные пилоты и стюардессы. Одной охраны столько, что на хоккейной арене не поместятся вместе.

Роскошные самолеты, итальянские вертолеты, самые дорогие в мире лимузины и, конечно же, дворцы. Каждый нормальный диктатор должен жить во дворце, и чтобы там было побольше хрустальных люстр, элитного мрамора и золота. Золота должно быть много. Пусть обрамление мебели будет золотым и стена из золота и на ней золотой герб! А, ну и телефон в кабинете пусть тоже будет золотой. И держатель туалетной бумаги, и мусорница. Ну и чтобы ко всему тогда и заслонки на окна в вертолете тоже пускай из золота. Какой же ты диктатор, если вокруг тебя мало золота?

А еще надо построить дворец, и не один. Ведь один дворец любой барон или герцог может иметь. А настоящий император должен иметь дворцов много и везде. И Лукашенко ничем себя не ограничивает.

Дворец Независимости – это 50 тысяч квадратных метров роскоши. Лукашенко клялся, что этот колосс не будет его резиденцией и обманул. Сегодня ее официально называют резиденцией Лукашенко, и он сам уже этого не скрывает. Обманул и второй раз, когда говорил, что из бюджета на строительство не возьмут ни копеечки. Взяли – оплатили из бюджета. Даже по самым скромным подсчетам здание и его наполнение стоили от нескольких сотен миллионов до полумиллиарда долларов. Я специально поискал, сколько стоит построить детский сад в Беларуси. Государственная газета Звязда приводит стоимость в 3,5 миллиона долларов. А это значит, что за счет одного дворца можно было открыть 140 новеньких детских садов, или приобрести тысячу томографов и поставить их в каждом районном центре, и еще бы остались деньги на ремонт нескольких десятков поликлиник.

Но на это денег в бюджете нет, а вот на золотые кабинеты и хрустальные люстры есть. Как и есть деньги на постройку и содержание еще 17 других резиденций Лукашенко.

Давайте перечислим только главные из них. Усадьба Дрозды, раскинувшаяся на 20-ти гектарах с бассейнами, банями, спортивными комплексами, гостевыми коттеджами. Резиденция «Озерный» в Острошицком Городке – еще 90 гектаров роскоши. Резиденция «Восток» на берегу Заславского водохранилища с причалом, теннисными кортами и криогенными комнатами. Красносельское, ну как же без него? Тысячи квадратных метров, и снова все те же теннисные корты, лыжероллерные трассы, вертолетные площадки… И таких вот дворцов у Лукашенко под два десятка. И повсеместно витражи, элитный мрамор и золото….

Вы же помните, золота у настоящего диктатора должно быть очень много.

И, может, если его будет достаточно, то все вокруг наконец поверят в сказку: что ты – помазанный Богом пожизненный король-солнце Беларуси, а не бывший руководитель колхоза – Саша из деревни Копысь.

Игорь Кулей, «Белсат»