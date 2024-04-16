Украинки отказались выступать с белорусской гимнасткой на Кубке мира

Украинки отказались выступать с белорусской гимнасткой на Кубке мира1
- 16.04.2024, 13:29
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Организаторы пошли навстречу.
Украинские гимнастки Таисия Онуфрийчук и Виктория Оноприенко отказались выступать в одной группе с белоруской Алиной Горносько на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.
Казус случился в Софии, пишет nashaniva.com. При жеребьевке выступлений Горносько попала в одну группу с украинками. Онуфрийчук и Оноприенко категорически отказались выступать в одном пуле с Алиной.
Украинская федерация гимнастики обратилась к руководству Международной федерации (FIG). В письме говорилось о недопустимости выступлений в одном потоке нейтральной спортсменки из Беларуси и представительниц Украины.
В итоге FIG пошла навстречу украинской стороне и перевела Горносько в другую группу. Другие участницы не возражали. В итоге бронзовый призер Олимпиады-2020 заняла в многоборье девятое место.