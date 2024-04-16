Украинки отказались выступать с белорусской гимнасткой на Кубке мира 1 16.04.2024, 13:29

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Организаторы пошли навстречу.

Украинские гимнастки Таисия Онуфрийчук и Виктория Оноприенко отказались выступать в одной группе с белоруской Алиной Горносько на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Казус случился в Софии, пишет nashaniva.com. При жеребьевке выступлений Горносько попала в одну группу с украинками. Онуфрийчук и Оноприенко категорически отказались выступать в одном пуле с Алиной.

Украинская федерация гимнастики обратилась к руководству Международной федерации (FIG). В письме говорилось о недопустимости выступлений в одном потоке нейтральной спортсменки из Беларуси и представительниц Украины.

В итоге FIG пошла навстречу украинской стороне и перевела Горносько в другую группу. Другие участницы не возражали. В итоге бронзовый призер Олимпиады-2020 заняла в многоборье девятое место.