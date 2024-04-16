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Лукашенко обиделся на механика из Березы

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  • 16.04.2024, 13:57
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Лукашенко обиделся на механика из Березы

Мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы.

Cуд Березовского района приговорил Сергея Буваку к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Мужчину судили по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко), пишет правозащитный центр «Весна».

Мужчину обвинили в том, что он оставил в телеграм-чате сообщение о Лукашенко, которое суд посчитал оскорбительным. До суда он находился под домашним арестом.

Как сообщила районная газета, выездное судебное заседание прошло на базе Березовского комбината кооперативной промышленности, где и работает березовчанин.

Сергею Буваке 58 лет. Он имеет среднее специальное образование, работает механиком в Березовском ККП.

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