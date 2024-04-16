На блогера Ивлееву составили протокол за «дискредитацию российской армии» 3 16.04.2024, 15:15

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Анастасия Ивлеева

Ее ждет суд.

Российский блогер Анастасия Ивлеева стала фигурантом административного дела о дискредитации армии. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно данным ресурса, материалы по делу по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ Тверской районный суд зарегистрировал 16 апреля. Дату рассмотрения дела инстанция пока не назначила.

Напомним, Анастасия Ивлеева попала в немилость российских властей после организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». Ивлеевой пришлось извиняться на камеру и уверять в своей лояльности Путину. А затем поехать на Донбасс к российским оккупантам. Как мы видим, и этого оказалось мало.