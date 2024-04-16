Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине 1 16.04.2024, 16:23

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Закон с подписью президента Украины возвращен в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже в 15.43 Зеленский подписал его.

В соответствии с правилами через месяц после подписания президентом Украины закон вступит в силу.

Что предусматривает закон о мобилизации

В соответствии с новым документом вместо срочной службы будет введена базовая военная служба сроком 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Военная подготовка в Украине

Также будет введена базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Те граждане, которые состоят на военном учете, смогут добровольно создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.