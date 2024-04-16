Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине

Зеленский подписал закон о мобилизации в Украине1
- 16.04.2024, 16:23
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Закон с подписью президента Украины возвращен в Верховную Раду.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации №10449. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже в 15.43 Зеленский подписал его.
В соответствии с правилами через месяц после подписания президентом Украины закон вступит в силу.
Что предусматривает закон о мобилизации
В соответствии с новым документом вместо срочной службы будет введена базовая военная служба сроком 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.
Военная подготовка в Украине
Также будет введена базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.
Те граждане, которые состоят на военном учете, смогут добровольно создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.