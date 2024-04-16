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Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии

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  • 16.04.2024, 18:25
  • 2,066
Путина не пригласят на 80-летие высадки в Нормандии

В связи с развязанной им войной в Украине.

На мероприятия по случаю 80-летия высадки войск в Нормандии во Францию будет приглашена Россия, а не ее президент Владимир Путин, заявили организаторы, Mission Libération, пишет Le Figaro.

Путина решили не приглашать в связи с войной в Украине. Однако Россия приглашена быть представленной, чтобы отметить самоотверженность и жертвы советского народа, а также его вклад в победу над Германией в 1945-м, заявили в Mission Libération.

Ранее о планах Парижа пригласить Москву на церемонию 6 июня сообщила радиостанция Europe 1.

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