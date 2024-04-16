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Аппарат NASA Juno показал спутник Юпитера Ио, покрытый вулканами

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  • 16.04.2024, 18:38
Аппарат NASA Juno показал спутник Юпитера Ио, покрытый вулканами
Фото: NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos / CC BY 3.0 Unported

Фото.

Космический аппарат NASA, Juno, находясь на орбите Юпитера с 2016 года, пролетел мимо вулканического спутника газового гиганта Ио. Он зафиксировал виды поверхности Ио, покрытой вулканами. Об этом идет речь на сайте миссии.

Ио постоянно находится в состоянии перетягивания между соседними объектами, включая Юпитер, что приводит к постоянному растяжению и сжатию этого объекта, и, в результате, извержению лавы из вулканов. Этот вулканический мир намного больше земной Луны и постоянно демонстрирует активность.

Ранее были зафиксированы туманные шлейфы над Ио, связанные с активностью лавовых полей. Первое наблюдение за Ио сделал аппарат «Вояджер-1» и позже «Галилео».

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill/CC BY 3.0 Unported
Фото: NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos / CC BY 3.0 Unported
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