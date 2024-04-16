Лукашисты скрывают масштабы и причины аварии на Смиловичском тракте в Минске 16.04.2024, 18:59

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С чем это связано?

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Алексей:

- В утренней аварии переполненный автобус МАЗ врезался в мирно стоящий грузовик. Лукашистские ведомства и СМИ сообщают, что пострадало 20 человек, которых почему-то развозили аж по 7-ми больницам.

Но позже сообщалось уже о 43-х обратившихся в медучреждения. Также появилась информация о том, что причиной трагедии стала неисправность автобуса.

После санкций, введённых против режима Лукашенко за участие в агрессии против Украины, начались массовые аварии коммунального транспорта белорусского производства. Это вызвано заменой западных деталей на некачественные, сделанные в Беларуси, РФ или Китае.

Неисправности в рулевом управлении занимают второе место после самовозгораний. Это вызвало уже значительную потерю рынков для белорусской коммунальной техники.

Режим постарается обвинить в аварии водителя автобуса и персонал автопарка. Но это не улучшит качество белорусской техники, количество аварий с её участием и пострадавших в этих авариях.