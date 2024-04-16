Как сейчас выглядит Лукашенко без ретуши 3 16.04.2024, 20:30

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Фото: Getty Images

Сравните с фото прошлого года.

Белорусские государственные медиа публикуют только сильно ретушированные фотографии Александра Лукашенко. Между тем многих интересует, как он действительно выглядит.

Во время последнего путешествия Лукашенко в Москву у фотографов была возможность снимать его без грима. «Наша Нiва» предлагает вашему вниманию эти фото. А также для сравнения его фото, сделанные в апреле прошлого года.

Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images

Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images

Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images

А вот так Лукашенко на неретушированных фото выглядел почти год назад, в мае-июне 2023-го.

Александр Лукашенко / Contributor Getty Images

Александр Лукашенко / Contributor Getty Images

Александр Лукашенко / Contributor Getty Images

Александр Лукашенко / Contributor Getty Images