Как сейчас выглядит Лукашенко без ретуши

Как сейчас выглядит Лукашенко без ретуши3
- 16.04.2024, 20:30
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Сравните с фото прошлого года.
Белорусские государственные медиа публикуют только сильно ретушированные фотографии Александра Лукашенко. Между тем многих интересует, как он действительно выглядит.
Во время последнего путешествия Лукашенко в Москву у фотографов была возможность снимать его без грима. «Наша Нiва» предлагает вашему вниманию эти фото. А также для сравнения его фото, сделанные в апреле прошлого года.
А вот так Лукашенко на неретушированных фото выглядел почти год назад, в мае-июне 2023-го.