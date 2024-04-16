закрыть
16 апреля 2024, вторник, 20:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как сейчас выглядит Лукашенко без ретуши

3
  • 16.04.2024, 20:30
  • 2,482
Как сейчас выглядит Лукашенко без ретуши
Фото: Getty Images

Сравните с фото прошлого года.

Белорусские государственные медиа публикуют только сильно ретушированные фотографии Александра Лукашенко. Между тем многих интересует, как он действительно выглядит.

Во время последнего путешествия Лукашенко в Москву у фотографов была возможность снимать его без грима. «Наша Нiва» предлагает вашему вниманию эти фото. А также для сравнения его фото, сделанные в апреле прошлого года.

Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images
Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images
Лукашенко в Москве 12 апреля 2024 года. Фото: Contributor Getty Images

А вот так Лукашенко на неретушированных фото выглядел почти год назад, в мае-июне 2023-го.

Александр Лукашенко / Contributor Getty Images
Александр Лукашенко / Contributor Getty Images
Александр Лукашенко / Contributor Getty Images
Александр Лукашенко / Contributor Getty Images
Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич