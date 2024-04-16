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Ford изобрел новый тип шин

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  • 16.04.2024, 21:08
  • 2,396
Ford изобрел новый тип шин
Фото: carbuzz.com

Они могут защитить от кражи колес.

Компания Ford зарегистрировала в патентном ведомстве Германии новую разработку – шины с датчиком давления. Чем это может быть полезно автолюбителям, рассказал CarBuzz.

Новая «фишка» заключается в пьезоэлектрическом материале, который смещает центры своего заряда при механическом воздействии. Если проще, то энергия в материале будет накапливаться из-за давления и тепла шины при движении.

С помощью встроенной системы питания энергия будет сохраняться даже во время стоянки. Реагирование шин на источник поступления питания и станет их основным принципом работы.

Когда, например, машину будут поднимать, давление в некоторых шинах будет увеличиваться. Если автомобиль не обнаруживает ключ, он может активировать сигнализацию.

Впрочем, датчик может также включить звуковой сигнал и мигание фар, чтобы отпугнуть потенциального вора, или камеру, чтобы зафиксировать виновника. Впрочем, возможности датчика на этом не исчерпываются.

Датчики в реальном времени передают на бортовой компьютер температуру, скорость, давление, прогиб и проскальзывание колес.

Это может быть полезно для внедорожников, чтобы лучше оценивать местность, а режимы движения смогут мгновенно реагировать на пробуксовку и деформацию шин.

В случае езды по асфальту автомобили могут использовать узкоспециализированные данные для улучшения времени прохождения круга. Это обеспечит более резкие повороты за счет четкого управления отдельными колесами.

На повседневных автомобилях датчики смогут автоматически обнаруживать лед на дороге, а машины с технологией беспилотного вождения сумеют регулировать свои параметры безопасности.

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