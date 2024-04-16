В Москве загорелся единственный в РФ завод по производству боеприпасов для С-300 и С-400 6 16.04.2024, 21:45

3,418

Что известно.

В Москве произошел пожар на территории завода «Авангард». Завод входит в состав акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

По предварительным данным, пожар распространился на территорию 50 квадратных метров. К настоящему времени пожар не потушен.

Что стало причиной пожара и есть ли жертвы — пока неизвестно.

АО Московский машиностроительный завод «Авангард» входит в состав акционерного общества «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», производя боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

При этом на сайте завода указано, что предприятие является единственным в России, производящим эти ракеты. По данным 2017 года – на заводе работали 2,5 тысячи работников.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошел большой пожар на территории цеха машиностроительного завода «Уралмаш». Огонь распространился на площадь в несколько тысяч квадратных метров.

А в феврале в Москве произошел пожар на заводе «МиГ», который занимается полным обслуживанием — от конструирования до ремонта — одноименных истребителей-носителей «Кинжалов», участвующих в ударах по Украине.