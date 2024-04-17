Мощные взрывы в Джанкое: горит один из главных военных аэродром РФ в Крыму 17.04.2024, 7:40

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Поражен крупнейший российский хаб с вертолетами Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Крыму вблизи Джанкоя было слышно несколько громких взрывов. Как сообщают местные телеграм-каналы, горит военный аэродром.

Около 4-х утра местные жители сообщили о большом пожаре вблизи военного аэродрома. Перед пожаром было слышно несколько громких взрывов.

«Сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар», - пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

Позже местные телеграм-каналы опубликовали видео новых взрывов.

Взрывы начались до объявления тревоги в воинской части.

На данный момент о причинах и последствиях нескольких взрывов в Джанкое ничего не известно.

Мониторинговая группа «Крымского ветра» сообщает, что спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

«Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03:41 мск», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, горит действующий государственный аэродром РФ в Крыму, где дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, три авиационные эскадрильи.

Военный аэродром «Джанкой» — главный логистический хаб для российской армии и место базирования ударных вертолетов. В Джанкое дислоцируется 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого в Джанкое дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Также, по данным «Крымского ветра», на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

Напомним, в Москве вечером 16 апреля на заводе «Авангард», который занимается производством ракет С-300, произошел сильный пожар. Огонь распространился примерно на 50 квадратных метров.