В Тбилиси восстание: под парламентом начались столкновения протестующих со спецназом 4 17.04.2024, 7:55

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Из-за закона об «иноагентах».

В Тбилиси, столице Грузии, силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта «об иностранных агентах».

Об этом сообщает News Georgia и NetGazeti.

По информации СМИ, акцию протеста начали разгонять с задней стороны грузинского парламента. При этом официальной информации о количестве задержанных участников пока нет.

Для того, чтобы разгонять протестующих, силовики используют спецсредства. В частности, нескольким участникам понадобилась медицинская помощь после того, как против них предположительно применили перцовый спрей.

Обращение Зурабишвили

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю из-за попыток принять в стране законопроект «об иноагентах».

Зурабишвили хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на специальном заседании Евросовета в Брюсселе 17-18 апреля.

Протесты в Грузии

Напомним, в Грузии начались протесты после того, как правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект «об иноагентах». Он может стать рычагом влияния на организации, которые финансируют из-за границы. Аналогичный закон уже принят в России.

В прошлом году такая попытка партии уже вызвала массовые протесты. Они привели к тому, что власти согласились отозвать инициативу из парламента.

Против законопроекта активно выступают мирные жители страны и оппозиция. В частности, 9 апреля они провели «Марш свободы», где критиковали «российский закон».