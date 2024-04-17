«Никто не ожидал такой шторм!» 5 17.04.2024, 9:03

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Белорус показал, что сейчас происходит в Дубае.

В Дубае (ОАЭ) сильнейшее наводнение из-за ливня. По данным синоптиков, за 12 часов в городе выпало примерно столько осадков, сколько обычно фиксируют тут за год. Минчанин Андрей, который в Объединенных Арабских Эмиратах уже полтора года, такого дождя здесь не видел еще ни разу. Белорус живет на первом этаже гостевого дома и говорит, что днем на полу у него стояла вода, пишет zerkalo.io.

В целях безопасности имя собеседника изменено.

Андрею 28 лет, он работает из дома. Говорит, в девять-десять утра, когда проснулся, дождь уже шел. О том, что приближается стихия, местные синоптики предупреждали заранее.

— Арабские новости писали, что надвигается шторм, но того, что он будет такой здоровый, никто не ожидал! — не скрывает эмоций собеседник. — Сейчас по местному около девяти вечера (20.00 по Минску. — Прим. ред.), говорят, в десять будет самая крупная волна шторма. Я решил совершить героический поступок и выйти в магазин возле дома, чтобы, если что, не умереть с голоду. Выглядит все вокруг, словно Ноев ковчег!

По словам собеседника, ливень идет периодами. Сначала заливало несколько часов утром, потом погода упокоилась, все подсохло. Затем стихия пошла на второй и третий заход.

— Превентивных мер не было, но с утра многим, кто работает офлайн, сказали сидеть дома. Отменили занятия в школах и университетах, нельзя воспользоваться службой доставки, такси, — перечисляет Андрей. — Я живу в центре города, кафе, которые находятся у меня на районе, закрыты, как и маленькие магазинчики.

Молодой человек снимает одноэтажный дом. Помещение находится «сантиметров на десять» выше уровня земли. В какой-то момент вода стала затекать внутрь и поднялась «где-то на сантиметр». Пришлось стелить полотенца у окон и двери. По мнению Андрея, ему еще повезло.

— Интересно, что творилось у соседей, которые живут в низине? — задается он вопросом и признается, что вода — не то, что его сегодня особенно впечатлило. — Часов в семь вечера начало сверкать, как дискотека. Я записывал другу кружок в Telegram. Было ощущение, кто-то стоит и фарами моргает. Поднимаю глаза на небо, а это молнии. Сейчас уже часа два не льет, поэтому в доме у меня сухо, и слава богу!

По словам собеседника, главную улицу Дубая — Шейх-Заед-Роуд, местные во вторник назвали «река шейха Заеда».

— Она тут как проспект Независимости в Минске, только по восемь полос в каждую сторону. Из-за воды там сегодня можно было проехать только по одной, — описывает ситуацию беларус. — Друг сто метров ехал 25 минут. Добираться ему нужно было через весь город, поэтому в пробке он в сумме стоял четыре часа.

Андрей рассказывает, что в местных СМИ пишут, что в среду ливень прекратится.

— Но завтрашний день, говорят, мы еще встретим с ним, поэтому, возможно, все снова останутся дома, — замечает молодой человек. — В четверг в Дубай на отдых собираются прилететь мои друзья. Ничего отменять из-за погоды они не будут. Наоборот, это интересно.