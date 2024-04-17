В результате удара по Джанкою поражена важная военная техника РФ 1 17.04.2024, 9:30

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Оккупанты уже паникуют.

Судя по всему, удар по аэродрому РФ, располагающемуся в оккупированном Джанкое, оказался результативным: там могла располагаться российская военная техника.

Об этом сообщает в своем ТГ-канале партизанское движение «Атеш».

Украинские активисты, действующие в оккупации, публикуют снимки техники ВС РФ, которая могла находиться на аэродроме Джанкоя.

Партизаны «Атеш» зафиксировали средства ПВО захватчиков, а также РЛС, которая собирает данные о воздушных целях и передает их на командные пункты ПВО.

Кроме того, российские «военкоры» уже принялись жаловаться, что в результате ночного удара по джанкойской авиабазе будто бы уничтожен склад с «Цирконами», а также сразу несколько единиц авиации и даже личный состав российских пилотов.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое в районе аэродрома прозвучали взрывы, после чего начался пожар.